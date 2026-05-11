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Napoli, accordo con Anan Khalaili: affare da 25 milioni di €, ADL anticipa la concorrenza

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
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Aurelio De Laurentiis, patron dell'SSC Napoli. (Fonte foto: Flickr)
La SSC Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato internazionale e avrebbe ormai messo le mani su Anan Khalaili, talento israeliano classe 2004 attualmente in forza all’Union Saint-Gilloise. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’estero, tra i due club ci sarebbe già una base d’intesa per il trasferimento dell’esterno offensivo, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo emergente.

Il giocatore avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento in azzurro, trovando un accordo con la società partenopea per un contratto di cinque stagioni, con scadenza fissata al 2031. Un segnale forte da parte del Napoli, che punta a investire su giovani di prospettiva capaci di crescere ulteriormente sotto la guida tecnica del nuovo progetto azzurro.

Restano però da definire alcuni aspetti economici con il club belga. L’Union Saint-Gilloise valuta Khalaili circa 25 milioni di euro, cifra decisamente superiore rispetto a quella investita appena due anni fa per acquistarlo dal Maccabi Haifa. All’epoca i belgi versarono circa 6,5 milioni, intuendo il grande potenziale del calciatore.

Nella trattativa pesa anche la percentuale sulla futura rivendita mantenuta dal Maccabi Haifa, dettaglio che potrebbe incidere sulla definizione finale dell’operazione. Il Napoli, comunque, sembra intenzionato ad accelerare per chiudere il colpo e assicurarsi uno dei giovani esterni più promettenti del calcio europeo.

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