La SSC Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato internazionale e avrebbe ormai messo le mani su Anan Khalaili, talento israeliano classe 2004 attualmente in forza all’Union Saint-Gilloise. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’estero, tra i due club ci sarebbe già una base d’intesa per il trasferimento dell’esterno offensivo, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo emergente.
Napoli, accordo con Anan Khalaili: affare da 25 milioni di €, ADL anticipa la concorrenza
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