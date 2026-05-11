La SSC Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato internazionale e avrebbe ormai messo le mani su Anan Khalaili, talento israeliano classe 2004 attualmente in forza all’ Union Saint-Gilloise . Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’estero, tra i due club ci sarebbe già una base d’intesa per il trasferimento dell’esterno offensivo, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo emergente.