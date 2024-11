Napoli, accordo con Bonny: il Parma non vuole cederlo

Il Parma sta facendo muro sulla cessione di Bonny, con l’attaccante francese che avrebbe già un accordo con il Napoli per il trasferimento

Colpo grosso in prospettiva in arrivo per il Napoli. I partenopei avrebbero chiuso per l’accordo con Bonny del Parma, con il centravanti francese che, però, non avrebbe il lasciapassare della società crociata. Infatti, i partenopei avrebbe già il sì del calciatore, con l’agente che si sarebbe già mosso per provare a portare avanti il trasferimento.

L’agente di Bonny è Federico Pastorello, lo stesso di Alex Meret, con cui i partenopei hanno un ottimo rapporto. Nonostante la fumata grigia per il portiere friulano, infatti, i rapporti con l’entourage di Federico Pastorello sono ai massimi storici. Tanto che i dialoghi per Bonny proseguono in maniera furente. Il Napoli vuole chiudere già per gennaio.

Valore in netta salita

Il valore del francese continua a salire, con la Gazzetta dello sport che qualche tempo fa disse circa 15 milioni di euro. Il valore è cresciuto, con tante squadre dietro di lui. Secondo Calciomercato.com, mentre Milan e Juve hanno già manifestato il loro interesse, la squadra in testa al momento è il Napoli.

Antonio Conte vede in Bonny un valido sostituto di Romelu Lukaku e il suo entourage sarebbe già in contatto con gli emissari del Napoli.La Juventus sembra avere maggiore urgenza nella ricerca di un centravanti e potrebbe tentare un’operazione a gennaio, se i problemi di infortunio di Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik dovessero persistere. Il Parma ha bloccato il francese Under 21 con un contratto fino al giugno 2027, dopo averlo acquistato da Chateauroux come free agent nell’estate del 2021.