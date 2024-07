Napoli, accordo con Brescianini. Schira: “Contratto fino al 2029, svelate le cifre dell’ingaggio”

La SSC Napoli ha ormai definito il quarto acquisto della campagna di calciomercato estiva. Il club partenopeo ha praticamente chiuso la trattativa per acquistare le prestazioni sportive del centrocampista del Frosinone, Marco Brescianini, il quale arriverà in azzurro a titolo definitivo.

A scrivere del centrocampista in azzurro anche l’esperto Nicolò Schira, il quale rivela le cifre del trasferimento: “Accordo di principio tra Marco Brescianini e Napoli per un contratto fino al 2029 (€1,2 milioni a stagione). Il Napoli aspetta le cessioni di Cajuste e Gaetano per chiudere la trattativa con il Frosinone per 10 milioni più bonus. Sulla cessione il Milan riceverà dal Frosinone il 50%“.

MARCO BRESCIANINI E’ QUARTO ACQUISTO DELLA SSC NAPOLI: CONTE RINFORZA IL CENTROCAMPO DOPO GLI ACQUISTI DI BUONGIORNO, RAFA MARIN ED ALESSANDRO SPINAZZOLA

Marco Brescianini è un centrocampista versatile e dotato di diverse qualità tecniche che lo rendono un giocatore interessante per molte squadre. Ha una notevole capacità di leggere il gioco e distribuire palloni precisi ai compagni. Questa dote gli permette di essere efficace sia nella costruzione del gioco sia nelle situazioni di transizione.

È abile nel controllo palla e nel dribbling, il che gli consente di superare facilmente gli avversari e di mantenere il possesso sotto pressione. Nonostante la sua propensione offensiva, Brescianini è anche un ottimo recuperatore di palloni. Ha un buon senso della posizione e interviene spesso in maniera decisiva per interrompere le azioni avversarie.