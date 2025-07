Napoli, accordo con Ndoye: si spinge con il Bologna per l’accordo

Il Napoli ha trovato un accordo con Dan Ndoye per il contratto che potrebbe avere in azzurro. Il calciatore svizzero vuole vestire la maglia dei partenopei, ma sembrerebbe essere ancora complicata la trattativa con il Bologna

Trattativa serratissima

Il Bologna continua a non farsi indietro per la cessione di Dan Ndoye, i felsinei non hanno bisogno di cedere, e sembrerebbe che continuino a chiedere 45 milioni più il cartellino di Zanoli. Per ora la trattativa è complicata, ma gli azzurri potrebbero sfruttare una carta in più ora: l’accordo con il giocatore.

Il calciatore e il club di Aurelio De Laurentiis, infatti, avrebbero un accordo di 3 milioni netti di euro, circa, a stagione per un quinquennale. Cifre che avrebbero convinto lo svizzero, che però ora dovrà aspettare l’ultima parola più importante: quella del Bologna.

Rossoblù che tengono testa al Napoli

Il Bologna si sta comunque guardando intorno per il sostituto dello svizzero, sempre se dovesse partire, e la possibilità più accreditata al momento sembra che Bernardeschi arrivi proprio a quello scopo. Si sono sondati anche i profili di Noah Okafor e Kevin (Shakhtar Donetsk), così come quelli di Samuel Mbangula e Filip Kostic. Tutti i giocatori elencati, però, sono primariamente esterni di sinistra, nonostante possano giocare o essere adattati a destra. Una cosa è sicura, però, questi giocatori verranno presi in considerazione soltanto nel caso in cui Ndoye dovesse salutare, per una cifra vicina ai 45 milioni di euro.