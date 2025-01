Napoli, accordo con Pellegrini per l’ingaggio. De Vrij ha detto ‘no’ ad Antonio Conte

La SSC Napoli ha iniziato il nuovo anno col botto grazie alla vittoria contro la Fiorentina. Il club partenopeo, ora, lavora per rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte, il quale ha chiesto almeno 21 calciatori per poter allenarsi a pieno ritmo durante la settimane ed avere cambi quasi di qualità come i titolarissimi.

Giovanni Manna sta lavorando per acquistare un nuovo centrocampista che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe prendere il posto di Folorunsho. Secondo quanto riportato dall’edizione de Il Mattino, è stato raggiunto l’accordo sull’ingaggio di Pellegrini: “Fermo restando la concorrenza dell’Inter per Pellegrini, i nerazzurri potrebbero scambiarlo con Frattesi, ma ci sarebbe l’intesa tra l’entourage del calciatore e De Laurentiis. Per Lorenzo Pellegrini è pronto un contratto triennale con opzione per la stagione successiva”.

“In questo modo verrebbe spalmato l’oneroso ingaggio dell’attuale capitano della Roma. Ora bisogna trovare la quadra dell’accordo tra le due società. L’ostacolo maggiore era l’ingaggio che il capitano giallorosso percepisce nella Capitale. Tra parte fissa e bonus, Lorenzo Pellegrini guadagna ben 6 milioni netti a stagione”.

STEFAN DE VRIJ E IL NO AD ANTONIO CONTE: L’OLANDESE DELL’INTER VUOLE SOLO I NERAZZURRI ED HA RIFIUTATO LA DESTINAZIONE PARTENOPEA

A rivelare la decisione del difensore dell’Inter il portale TMW, il quale riporta che “ha detto no e l’ha fatto anche a una vecchia conoscenza come Antonio Conte, la cui stima ha indotto il Napoli a sondare la pista nel mese di dicembre”.

“No, grazie: De Vrij ha detto di non considerare l’opzione azzurra e da lì la virata su Danilo della Juventus. Avanti tutta, quindi, tra l’Inter e De Vrij, che adesso ha nel mirino le 300 presenze in nerazzurro (a oggi è a 255)”.