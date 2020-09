Napoli, accordo di massima col Cagliari per il trasferimento di Adam Ounas: i dettagli

In casa Napoli, nelle ultime settimane, si pensa al calciomercato in uscita. Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, ha sempre fatto capire che non arriveranno altri nuovi acquisti senza alcune cessioni importanti, quali quella di Kalidou Koulibaly.

Oltre al difensore centrale, però, ci sono anche altri esuberi che la SSC Napoli è pronta a cedere tra i quali figura anche Adam Ounas.

Arrivato in azzurro nel 2017, il calciatore non è riuscito mai ad incidere con la maglia partenopea. Per questo motivo, durante la passata stagione, il Napoli l’ha ceduto in prestito al Nizza. Causa Covid-19, la società francese non ha riscattato il calciaatore.

Ora, il giocatore si prepara ad una nuova avventura, sempre in Italia, al Cagliari. Con il club sardo, infatti, sarebbe stato raggiunto un accordo di massima riguardante un prestito con diritto di riscatto del calciatore.

Ancora non si conoscono le cifre, ma si tratterebbe di un prestito oneroso di circa 2 milioni di euro più riscatto fissato a circa 10 milioni. Tra Napoli e Cagliari, infatti, dopo l’affare Rog, i contatti sono molto buoni. È bene sottolineare, però, che si tratta di un diritto di riscatto, motivo per il quale il Cagliari non ha nessun obbligo di acquistare il calciatore al termine del periodo di prestito.