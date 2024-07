Napoli, accordo di massima con Lukaku: in tre anni guadagnerà 18 milioni di euro netti (più bonus)

La SSC Napoli continua il suo mercato in entrata. Secondo quanto riportato da Sky sul proprio sito ufficiale, il club partenopeo ha trovato l’accordo con l’attaccante Romelu Lukaku: “Comincia a muoversi il mercato delle punte, in particolare in casa Napoli. Gli azzurri, infatti, spingono per Romelu Lukaku”.

“Tra il Napoli e l’attaccante belga è stato raggiunto un accordo di massima sulla base di 3 anni a 6 milioni di euro più bonus. Adesso il Napoli dovrà intavolare la trattativa con il Chelsea che parte da una richiesta di 35 milioni di euro più bonus, anche se gli azzurri vorrebbero chiudere a una cifra inferiore”.

ADDIO OSIMHEN SBLOCCA LA TRATTATIVA LUKAKU-NAPOLI: LA PROSSIMA SETTIMANA L’ATTACCANTE NIGERIANO PUO’ TRASFERIRSI AL PSG CON UN CONTRATTO FARAONICO DA 15 MILIONI DI EURO NETTI A STAGIONE PIU’ BONUS

“Per permettere però alla trattativa Napoli-Lukaku di potersi concretizzare, gli azzurri dovranno prima vendere Victor Osimhen. Sul nigeriano c’è il forte interesse del Psg e la prossima settimana potrebbe essere decisiva per provare a chiudere la trattativa, con il nigeriano che saluterebbe gli azzurri dopo l’arrivo nel 2020. In questi anni per lui 133 partite, 76 gol e 18 assist”, riporta SKY