Napoli, accordo Hickey saltato: cifre altissime

Come riporta la BBC, il futuro dello scozzese dovrebbe ancora essere in Premier

Tempo fa vi parlammo di un interesse del Napoli per Aaron Hickey, difensore del Bologna classe 2002. Tuttavia, stando a quanto riportato dalla BBC, pare che il suo futuro sarà in Premier League.

Interesse Napoli ma cifre troppo alte

Il Napoli si sta muovendo in largo anticipo per non trovarsi impreparato durante la stagione estiva del calciomercato. Il club azzurro guidato da Aurelio De Laurentiis, infatti, sarebbe sulle tracce di alcuni giovani talenti per rafforzare tutti i reparti della squadra e puntare dritto allo scudetto il prossimo anno. Il club potrebbe essere interessato ad Aaron Hickey, ma a quanto pare sarà più difficile del previsto.

Come ha riportato oggi la BBC, pare che l’Arsenal voglia portare il giovane talent in Premier League. I Gunners avrebbero già trovato un’intesa economica con il Bolognar partire il difensore. Lo scozzese era stato accostato anche al club azzurro ma pare che i costi siano decisamente troppo alti.

Il 19enne scozzese dovrebbe portare nelle casse del club felsineo circa 25 milioni di euro, una cifra molto alta e sicuramente non presa in considerazione da De Laurentiis.