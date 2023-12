Napoli, accordo per il ‘ritorno’ di Mazzocchi fino al 2027: c’è un solo ostacolo da superare per l’ufficialità

La SSC Napoli ha raggiunto l’accordo per con Pasquale Mazzocchi. L’edizione de Il Corriere dello Sport riporta: “Raggiunto l’accordo con Pasquale Mazzocchi, esterno destro granata nato a Napoli, 28 anni, che reciterà da vice Di Lorenzo: contratto fino al 2027, non resta che attendere il placet della Salernitana, appena reduce dal ritorno in società di Sabatini”

L’ultimo ostacolo al ‘ritorno’ di Mazzocchi a Napoli è rappresentato, infatti, da Sabatini, il quale, nell’ultima intervista ha dichiarato: ““Il Napoli è interessato a Mazzocchi, per me che l’ho preso a un milione dal Venezia è una soddisfazione personale. Non c’è decoro in questa situazione. Non serve trovare un accordo con un calciatore e poi fare un’offerta irrisoria“.

“Io lo so che lui mi accuserebbe di tarpargli le ali e di metterlo in difficoltà dinanzi alla sua stessa vita, ma parlerò con lui a quattr’occhi e sarò chiaro. Se il Napoli lo vuole deve essere disposto a parlare di Mazzocchi come di un atleta importante, da nazionale”.

IL RITORNO DI MAZZOCCHI NELLA SUA CITTÀ DOPO UN LUNGO VIAGGIO FINO A VERONA

Il terzino classe 1995 potrebbe quindi far ritorno a Napoli, la sua città, dopo anni passati lontani dalla sua terra. La sua vita calcistica è infatti iniziata nelle giovanili del Verona, per poi passare in altre città del Nord Italia: Rimini, Parma, Perugia e Venezia. Solo nel 2022 il ritorno in Campania, ma lontano dalla sua Napoli: a Salerno.

Ora Aurelio De Laurentiis potrebbe dargli l’opportunità della vita e portarlo a Napoli. Il calciatore, ovviamente, spera nel buon esito della trattativa per ritornare, finalmente, nella sua città.