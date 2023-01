Napoli, accordo per Ounahi: arriva a fine stagione

Ounahi potrebbe arrivare in Italia a fine stagione, con il Napoli che sembrerebbe aver trovato l’accordo con l’Angers

L’arrivo di Ounahi al Napoli dall’Angers sembra ormai cosa fatta. Il calciatore marocchino, secondo quanto riporta tuttosport, sarà un giocatore azzurro nella prossima stagione. Una trattativa che può dirsi, dunque, praticamente quasi conclusa.

Il calciatore si è messo in mostra con il Marocco ai Mondiali e ora potrebbe finalmente arrivare in una big europea. Le ambizioni sono alte, ma prima ci sarà da raggiungere un obiettivo importante con il suo club: la salvezza. L’Angers non vuole retrocedere in Ligue 2 e servirà una buona seconda parte di stagione.

Ecco cosa dice Tuttosport

Sull’omonimo giornale piemontese si legge:

“Il club azzurro ha formalmente chiuso l’accordo con l’agenzia Trivela SM che cura gli interessi del centrocampista marocchino, garantendo all’assistito il doppio dell’ingaggio attuale, da 500mila ad un milione di euro. Ma il calciatore ha tanti corteggiatori, come Leicester e Leeds, ed il presidente transalpino Said Chabane vorrebbe scatenare un’asta”.

Poi Tuttosport continua: “Il Napoli ha inoltrato una proposta da 15 milioni di euro, che arriverebbero quasi a 20 con i bonus, per acquistare il calciatore nella finestra di mercato di gennaio: se nessun altra formazione migliorerà l’offerta, allora l’Angers accetterà la proposta del Napoli. Ma Ounahi non arriverà subito a Napoli, resterà in prestito al club di appartenenza fino a fine stagione, perché non c’è uno slot libero da extracomunitario”. Un ottimo trasferimento, dunque, per i partenopei che potrebbero avere già il primo acquisto della prossima sessione estiva di calciomercato.