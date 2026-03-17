Il nome di Exequiel Zeballos continua a circolare con insistenza negli ambienti di mercato europei, e in particolare in orbita Napoli. L’esterno offensivo del Boca Juniors, classe 2002, si sta confermando come uno dei profili più interessanti del calcio argentino, attirando l’attenzione di diversi club pronti a scommettere sul suo talento. La situazione contrattuale del giocatore aggiunge ulteriore interesse alla vicenda: l’accordo con il Boca è in scadenza a dicembre 2026, ma al momento non si registrano passi avanti concreti per il rinnovo.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Argentina, il Napoli avrebbe intensificato i contatti con l’entourage del calciatore. A rafforzare questa ipotesi sono arrivate anche le parole del giornalista Sergio Oviedo, intervenuto nel programma “Decime Que Se Siente”, che ha rivelato come Zeballos non sia attualmente impegnato in trattative per prolungare il suo contratto con il club argentino.

Anzi, il focus sembrerebbe essersi spostato proprio verso l’Europa: l’esterno sarebbe infatti in fase di dialogo con il Napoli per definire i contorni di un possibile pre-accordo. Una mossa che, se confermata, rappresenterebbe un passo decisivo verso il trasferimento in azzurro.

Il club partenopeo, da tempo attento ai giovani talenti sudamericani, vede in Zeballos un profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo con qualità, velocità e capacità di saltare l’uomo. Come rivelato ieri da Kiss Kiss Napoli, l’accordo con il Napoli sarebbe stato già raggiunto.