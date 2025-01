Napoli, accordo raggiunto con Garnacho: Osimhen potrebbe sbloccare la trattativa?

Inizia, per la SSC Napoli, la settimana più importante del mercato di gennaio. Il club partenopeo è chiamato a sostituire Kvara ed avrebbe individuato in Garnacho il calciatore per prendere il posto dell’attaccante georgiano. Una trattativa complicata con il club inglese che richiede 70-75 milioni di euro per cedere il suo talento.

Una trattativa che al momento resta bloccata ma che potrebbe avere un colpo di scena la prossima settimana. Il Napoli, infatti, è intenzionato ad accontentare Conte ed il Manchester United a cedere il suo calciatore per fare cassa. Una situazione che potrebbe quindi sbloccarsi all’improvviso. Al club inglese, inoltre, interessa molto Osimhen per giugno, il quale avrà una clausola da 75 milioni di euro. Chissà che il colpo di genio di ADL potrebbe coinvolgere proprio il nigeriano.

GARNACHO-NAPOLI, ACCORDO VERBALE RAGGIUNTO: IL CLUB PARTENOPEO PRONTO AD ASSICURARE AL CALCIATORE ARGENTINO UN CONTRATTO DA 3 MILIONI DI EURO A STAGIONE

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa sapere dell’accordo raggiunto tra il calciatore e il Napoli: “Il Napoli potrebbe pescare dal Manchester United. Così come è stato per McTominay, altro prodotto del settore giovanile: nel caso di McTominay incombeva anche la scadenza contrattuale, mentre Garnacho ha un contratto fino al 2028 a 1,5 milioni di euro a stagione”.

“La sua posizione nei confronti del Napoli è di apertura totale: sia per le prospettive tecniche, sia per gli orizzonti che si schiuderebbero firmando un quinquennale nuovo di zecca con un ingaggio superiore al doppio di quello attuale tra base fissa e i bonus L’accordo con il giocatore, insomma, procede spedito. In attesa di quello tra i club”.