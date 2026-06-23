martedì, Giugno 23, 2026
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Napoli, accordo raggiunto con Gila: ADL pronto a spingersi oltre ai 15 milioni con contropartite tecniche

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
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ADL
Aurelio De Laurentiis, foto di flickr.com

Secondo quanto rivelato dal giornalista Fabrizio Romano, il Napoli avrebbe già raggiunto un accordo con Mario Gila per il trasferimento in azzurro. Il difensore spagnolo avrebbe dato il proprio gradimento al progetto del club campione d’Italia, aprendo concretamente alla possibilità di trasferirsi alla corte di Massimiliano Allegri.

Ora l’attenzione si sposta sulla trattativa tra il Napoli e la Lazio, chiamate a trovare un’intesa definitiva sul cartellino del centrale. Il club partenopeo sarebbe intenzionato ad accelerare i tempi per regalare al nuovo tecnico un rinforzo importante in vista della prossima stagione, considerandolo un profilo ideale per la retroguardia.

Per convincere il presidente Claudio Lotito, il Napoli sarebbe pronto a spingersi oltre il muro dei 15 milioni di euro. L’obiettivo della dirigenza azzurra è quello di costruire una proposta economicamente vantaggiosa, capace di soddisfare le richieste del club biancoceleste e favorire la chiusura dell’operazione.

Nella trattativa potrebbero inoltre entrare alcune contropartite tecniche. I nomi più caldi sarebbero quelli di Lorenzo Lucca e Rafa Marin, che potrebbero essere inseriti nell’affare con la formula del prestito. Una soluzione che consentirebbe al Napoli di abbassare l’esborso economico e alla Lazio di ottenere risorse utili per il proprio progetto tecnico.

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