Napoli, accordo raggiunto con l’Arsenal per Sokratis: ecco le cifre

Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista RAI sempre molto interessato alle voci che girano intorno al mondo calcistico del Napoli, il club partenopeo avrebbe raggiunto un accordo totale con Sokratis e con l’Arsenal per l’acquisto del difensore.

La scelta dunque pare esser stata fa. In caso di partenza di Kalidou Koulibaly ci sarà il difensore greco dell’Arsenal a far coppia con Manolas per la prossima stagione. Ex Genoa e Milan, Sokratis Papastathopoulos conosce già molto bene la Serie A e per tale motivo appare più affidabile al ruolo agli occhi della dirigenza azzurra.

Non solo affidabilità. Ciò che ha fatto sbocciare l’intesa è stata la grande esperienza del difensore in campo internazionale. Classe 1988, il difensore dell’Arsenal ha più volte calcato i campi di Champions ed Europa League. All’ombra del Vesuvio così Sokratis potrebbe portare quell’intelligenza tattica nel reparto difensivo che al Napoli manca ormai dall’addio di Raul Albiol.

Le cifre dell’accordo, influenzate dall’aspetto anagrafico del calciatore, sono molto basse. All’Arsenal, per il cartellino del difensore greco, dovrebbero andare appena 4,5 milioni di euro. Sokratis invece dovrebbe guadagnare al Napoli uno stipendio di 2,5 milioni di euro a stagione.

Ovviamente l’accordo sarà messo nero su bianco solo nel caso di cessione di Kalidou Koulibaly. Difficile immaginare infatti l’arrivo di Papastathopoulos alla corte di Gennaro Gattuso senza che alcun difensore centrale venga piazzato altrove. A tal proposito va tenuto d’occhio anche il futuro di Nikola Maksimovic.