Napoli, accordo raggiunto con Mario Hermoso: costerà circa 25 milioni di euro lordi in tre anni

La SSC Napoli ha raggiunto l’accordo per il trasferimento, a parametro zero, di Mario Hermoso. A riferirlo è il giornalista Marco Giordano, il quale, sui social, scrive che “il club ha raggiunto l’accordo con Hermoso. Il calciatore ha accettato l’offerta triennale con opzione per il quarto anno. Ora il Napoli deve operare le uscite, in particolare di difensori mancini: diverse squadre su Natan, con richieste di prestito per ora rifiutate”.

Dopo Alessandro Buongiorno, Rafa Marin e Alessandro Spinazzola, la SSC Napoli sta definendo anche il quarto acquisto per Antonio Conte, il difensore Mario Hermoso. Conferme, nei giorni scorsi, sono arrivate anche dal portale Tuttomercatoweb.com, il quale riporta che “il Napoli continua ad essere molto interessato a Mario Hermoso”.

“Il centrale ha lasciato l’Atletico Madrid a parametro zero e il Napoli lo vorrebbe per aumentare le scelte a disposizione di Antonio Conte nel reparto difensivo, non pago degli arrivi di Rafa Marin e Buongiorno. Si continua a trattare sull’ingaggio tra le parti, ma gli azzurri sembrano determinati a portare a termine anche questo arrivo”.

MASSIMO SPARNELLI, L’EX ADDETTO STAMPA DELLA SSC NAPOLI ANNUNCIA HERMOSO: “HA GIA’ FIRMATO CON GLI AZZURRI, LA NOTIZIA E’ SICURA AL 100%”. IL DIFENSORE COSTEREBBE 25 MILIONI DI EURO LORDI L’ANNO

A confermare l’avvicinamento del club azzurro al difensore anche l’ex addetto stampa del club azzurro, Massimo Sparnelli. In particolare, ai microfoni di AreaNapoli.it, ha svelato che il calciatore avrebbe già firmato con il Napoli: “Ho un aggiornamento importante da dare”.

“Secondo quanto mi risulta Mario Hermoso ha firmato. Per me il difensore spagnolo approderà al Napoli, la notizia è sicura al 100%”, ha concluso Massimo Sparnelli. Non ci resta, quindi, che attendere l’eventuale ufficialità del calciatore che andrebbe a completare un settore completamente rinnovato dopo la stagione fallimentare dello scorso campionato. Considerando lo stipendio richiesto da 4 milioni di euro netti a stagione per tre anni, al Napoli Hermoso costerebbe 25 milioni di euro.