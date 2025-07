Napoli, accordo raggiunto per Alessio Zerbin: lascia il club azzurro ma non la Serie A, la formula

La SSC Napoli ha definito la cessione di Alessio Zerbin alla Cremonese. Dopo una fase di trattativa intensa, le due società hanno trovato l’accordo che porterà il calciatore classe 1999 a vestire la maglia grigiorossa per la prossima stagione. Zerbin, reduce da un’esperienza altalenante con la maglia azzurra, avrà ora la possibilità di trovare continuità in Serie A, in una piazza ambiziosa come quella lombarda.

L’operazione si inserisce nel piano della dirigenza partenopea di snellire la rosa in vista della nuova stagione. Per il giocatore, si tratta di un’occasione importante per rilanciarsi. Il trasferimento è stato definito con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore della Cremonese. Il diritto potrà essere esercitato al termine della stagione e ammonta a 2,5 milioni di euro, cifra ritenuta congrua da entrambe le società.

Il tecnico della Cremonese, Giovanni Stroppa, avrebbe dato il via libera all’operazione, vedendo in Zerbin un elemento utile per il proprio sistema di gioco. Il calciatore può essere impiegato come esterno offensivo ma anche come tornante a tutta fascia, doti che si adattano alla filosofia del nuovo allenatore grigiorosso. Zerbin, che era finito ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte, ha accettato con entusiasmo la nuova destinazione. Il suo obiettivo è giocare con continuità e dimostrare il proprio valore.

In maglia azzurra, Zerbin ha collezionato 20 presenze complessive, segnando un gol e fornendo alcuni assist. Nonostante ciò, il suo minutaggio è stato spesso ridotto e discontinuo, anche a causa della forte concorrenza in attacco. Il trasferimento alla Cremonese rappresenta una possibilità concreta di crescita e valorizzazione. Il club lombardo, da parte sua, punta a costruire una rosa competitiva per inseguire la promozione in Serie A. L’arrivo di un calciatore con esperienza nella massima serie è un segnale chiaro delle ambizioni della società.

Il Napoli, nel frattempo, continua a muoversi sul mercato sia in entrata che in uscita, lavorando su più tavoli per soddisfare le richieste di Antonio Conte. La cessione di Zerbin libera uno spazio utile nella rosa e potrebbe agevolare l’inserimento di nuovi innesti, soprattutto nel reparto offensivo. Il club di De Laurentiis guarda al futuro, mantenendo il controllo su alcuni giovani che potrebbero tornare utili. L’operazione Zerbin-Cremonese ne è un esempio concreto, frutto di una gestione attenta e strategica.