Napoli, accordo totale con un attaccante di Serie A. Fabian chiede 4.5 mln, la risposta di De Laurentiis

Ai microfoni di Si Gonfia La Rete è intervenuto il giornalista Raffaele Auriemma. Tra i vari temi discussi si è parlato del Napoli e di un mercato che, fino a questo momento, non ha riservato grandi sorprese, almeno sul fronte degli acquisti.

“I calciatori che hanno chiesto ingaggi spropositati, come Fabian Ruiz, saranno ceduti. Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di accontentarli. Di squadre pronte a dargli 4.5 milioni non ce ne sono state, i giocatori aspettano di andare a parametro zero per guadagnare di più“.

Il centrocampista azzurro, infatti, avrebbe chiesto un ingaggio da 4.5 milioni di euro a stagione, cifra che il presidente Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di concedergli in questo momento.

Sul fronte acquisti, invece, importante è l’aggiornamento da parte del quotidiano Repubblica, il quale svela che Giovanni Simeone ha accettato la piazza azzurra e potrebbe presto approdare in Campania.

Con il calciatore, infatti, sarebbe stato raggiunto l’accordo totale e la trattativa si perfezionerà una volta che sarà ceduto Andrea Petagna. Anche con il Verona la trattativa è a buon punto e il punto d’incontro non è lontano.