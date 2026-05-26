Napoli, accordo trovato col nuovo allenatore: ADL ha scelto il sostituto di Antonio Conte

Vincenzo Italiano è ormai ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del Napoli. Nella giornata di oggi sono arrivate conferme importanti da SKY e Gazzetta dello Sport, entrambe convinte che l’accordo sia praticamente definito. Dopo settimane di valutazioni e contatti, Aurelio De Laurentiis avrebbe scelto il tecnico del Bologna per aprire un nuovo ciclo in azzurro. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nella giornata di giovedì.

La scelta del Napoli sarebbe ricaduta su Italiano per la sua idea di calcio offensiva, moderna e spettacolare. Il presidente azzurro vuole dare continuità ad una squadra ambiziosa e competitiva anche dopo l’addio di Antonio Conte. Nelle ultime ore i dialoghi tra le parti sarebbero stati molto positivi, con l’allenatore che avrebbe dato piena disponibilità al progetto.

Italiano arriva da anni molto positivi tra Spezia, Fiorentina e Bologna, dove ha dimostrato di poter gestire squadre con grande personalità. Il suo stile di gioco aggressivo e propositivo piace particolarmente alla dirigenza azzurra, che vuole mantenere alto il livello tecnico della squadra. Napoli rappresenterebbe per lui la grande occasione della carriera.

In città cresce l’attesa per l’annuncio ufficiale e tra i tifosi aumenta la curiosità di vedere Vincenzo Italiano sulla panchina dello Stadio Diego Armando Maradona. Dopo tanti nomi accostati agli azzurri, il club sembra aver finalmente sciolto ogni dubbio sul futuro della guida tecnica.