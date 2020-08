Napoli, accordo trovato per Boga? L’attaccante potrebbe essere il terzo colpo

Il calciomercato della SSC Napoli è iniziato ufficialmente con l’acquisto di Victor Osimhen. L’attaccante ex Lille è diventato l’acquisto più costoso della società partenopea, con il presidente Aurelio De Laurentiis che ha deciso di fare uno sforzo importante per accontentare Rino Gattuso.

Il mercato partenopeo, però, potrebbe riservare ancora altre sorprese. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe arrivato l’ok di Rino Gattuso per acquistare un altro attaccante, Boga dal Sassuolo.

Con l’addio di José Maria Callejon e il dubbio Hirving Lozano, il mister ha chiesto un altro sforzo per poter avere un’alternativa a Matteo Politano.

Nelle precedenti ore, infatti, Aurelio De Laurentiis avrebbe presentato un’offerta che accontenterebbe il club italiano: 25 milioni di euro più il cartellino di Adam Ounas. La trattativa è quindi pronta a decollare.

Con il probabile arrivo di Boga il Napoli avrebbe ormai perfezionato il terzo acquisto per la nuova stagione. Non bisogna dimenticare, infatti, che è stato definito anche il trasferimento in azzurro di Gabriel. Per l’annuncio di quest’ultimo si aspetta solo la cessione di uno tra Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic.