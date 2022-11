Napoli-Adama Traorè: possibile colpo a costo zero

Le squadre italiane, in ferie per la sosta mondiali, sono ormai concentrate sulla prossima sessione di mercato. Gennaio è ormai alle porte e gli scout sono impegnati ad accaparrarsi le offerte migliori.

Strada diversa, invece, quella del Napoli che, come ha più volte fatto sapere il ds Giuntoli, non ha intenzione di concludere importanti operazioni di mercato nella sessione invernale. Gli occhi, però, sono puntati all’estate quando si tornerà a parlare della possibile partenza di Osimhen e Lozano.

Nel mirino di Giuntoli sembra essere entrato Adama Traorè, centrocampista del Wolverhampton che, nonostante il pressing per il rinnovo, sembra essere alla ricerca di una nuova avventura.

Il colpo potrebbe essere particolarmente appetibile se si considera che lo spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2023 e quindi potrebbe partire a costo zero.

Non è escluso, quindi, che il Napoli possa piombare su di lui soprattutto perché, come evidenziato dall’edizione di Gazzetta dello Sport, la rosa di Spalletti non ha un vero e proprio sostituto di Kvaratskhelia in quanto Elmas e Raspadori hanno caratteristiche diverse.