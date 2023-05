Napoli – Adani lancia la bomba di mercato: A fine stagione Spalletti via, arriva Italiano

Che il Napoli di questa stagione abbia fatto fatto tremare le difese di tutte le squadre di Serie A è ormai un dato di fatto. Il mister Spalletti, infatti, ha fatto davvero un bel lavoro riuscendo a conquistare anche la fiducia del presidente azzurro.

Il presidente De Laurentiis, infatti, sembra voglia sfruttare la clausola unilaterale che permette al patron azzurro di prolungare il termine del contratto del tecnico di Certaldo per tenerlo ancora un po’ in maglia azzurra.

Non tutti, però, sembrano d’accordo. La bomba di mercato, infatti, è stata lanciata da Lele Adani nel corso della live alla Bobo Tv: “Vi dico io dove può andare Italiano la prossima stagione: al Napoli. Se uno esce, uno deve entrare e quando sei bravo prima o poi arrivi a quei livelli. E con questo chiudo”.

Insomma, secondo l’ex calciatore il mister Spalletti, contro ogni aspettativa, potrebbe dire addio alla panchina azzurra per lasciare il posto al tecnico Italiano.

Sulla possibilità di vedere De Zerbi, invece, per il post Spalletti: “Ti dico quasi con certezza che non ci andrebbe. Motivo? Non posso dire troppo ma magari in passato ci sono stati discorsi che poi non si sono approfonditi e che per il momento non torneranno”.