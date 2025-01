Napoli, addio a Kvaratskhelia: Garnacho nel mirino come nuovo rinforzo

Con la partenza di Khvicha Kvaratskhelia verso il Paris Saint-Germain, il Napoli si prepara a voltare pagina. Il talento georgiano, dopo aver completato le visite mediche e firmato il contratto con il club parigino, lascia un vuoto nella rosa azzurra che Antonio Conte intende colmare con un grande nome. Al centro delle attenzioni del tecnico c’è Alejandro Garnacho, giovane stella del Manchester United.

Trattativa in corso con il Manchester United

Il Napoli sta negoziando con il club inglese per assicurarsi il ventenne argentino, individuato come il profilo ideale per sostituire Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Garnacho sarebbe favorevole al trasferimento. Attualmente legato ai Red Devils da un contratto fino al 2028 con uno stipendio di 1,5 milioni di euro annui, il Napoli gli avrebbe offerto un quinquennale con un ingaggio superiore al doppio, circa 4 milioni di euro compresi i bonus.

Tuttavia, la trattativa con il Manchester United non è priva di ostacoli. Il club partenopeo è disposto a mettere sul piatto 50 milioni di euro tra cifra fissa e bonus, ma la richiesta degli inglesi supera tale importo.

Garnacho in campo con lo United

Nonostante le voci di mercato, Garnacho continua a essere un elemento centrale nelle scelte di Amorim, allenatore dello United. Il giovane attaccante è stato titolare sia nella recente sfida di FA Cup contro l’Arsenal, sia in Premier League contro il Southampton. Domani è atteso in campo contro il Brighton a Old Trafford, e gli osservatori del Napoli seguono con attenzione le sue prestazioni.

Strategia del Napoli

Il club azzurro, pur ritenendo Garnacho la priorità, non è disposto a prolungare eccessivamente i negoziati. Se l’accordo con il Manchester United non dovesse concretizzarsi a breve, la dirigenza valuterà alternative per rinforzare l’attacco e rispondere alle richieste di Conte. La partenza di Kvaratskhelia segna la fine di un’era, ma il Napoli punta a mantenere alto il livello tecnico della squadra, puntando su giovani talenti capaci di garantire un futuro di successo.