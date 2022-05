Napoli, addio a Meret a fine stagione?

Il portiere friulano sembra essere in procinto di lasciare Napoli. Meret non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con i partenopei

Salvo clamorosi colpi di scena, Alex Meret e il Napoli si separeranno a fine stagione. Il portiere ex Udinese non sembra soddisfatto del suo impiego e temporeggia sul rinnovo. Il calciatore vorrebbe giocare di più, ma sembra arrivare una presa di posizione dalla società.

Il Napoli sembrerebbe non voler proporre il rinnovo ulteriormente e dunque il giocatore potrebbe lasciare i partenopei nella prossima sessione di mercato. Possibile restyling completo tra i pali, dunque, con anche Ospina intenzionato a partire.

Il Napoli lo venderà

Se Ospina è ormai sicuro di accasarsi altrove a zero, salvo clamorosi colpi di scena Alex Meret dovrà accordarsi con un’altra squadra. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e non mancano le squadre interessate. Al giovane portiere starebbe pensando da settimane il Torino.

I granata potrebbero sfruttare l’occasione per pagare il giocatore a meno del prezzo di cartellino. L’attuale valore di Meret, infatti, si aggira tra i 12 e i 13 milioni. Torino che potrebbe dunque acquistare il giocatore per 5/6 milioni. L’ex Udinese in stagione ha collezionato soltanto 14 presenze stagionali. Un dualismo con Ospina che gli ha creato più disagi che altro. E’ giovane e vorrebbe giocare, anche solo per mettersi in mostra e far vedere che possa valere. Il Napoli punterebbe anche su di lui, ma Spalletti non sembra dello stesso avviso. Lo stallo sul rinnovo e la situazione di campo hanno contribuito alla possibile frattura, che potrebbe divenire insanabile.