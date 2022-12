Napoli, addio ad uno degli obiettivi? Frattesi: “La Roma è tutto per me, ce la farò”

La SSC Napoli, probabilmente, dovrà dire addio a uno dei calciatori accostati al club azzurro in queste ultime settimane, il giocatore del Sassuolo Davide Frattesi. Cristiano Giuntoli si sarebbe infatti interessato alle prestazioni sportive del calciatore, il quale, però, avrebbe espresso un’altra preferenza rispetto alla piazza partenopea.

Il sogno del giocatore, infatti, come dichiarato ai microfoni de Il Corriere dello Sport, è quello di indossare la maglia giallorossa della Roma:

“La Roma è tutto per me. Prima o poi sento che ce la farò. Anzi, come si dice dalle mie parti, je la faccio. Non penso che succederà a gennaio perché il Sassuolo credo abbia ancora bisogno di me, ma magari in estete sì“.

“Quando il mio procuratore Giuseppe Riso discuteva del contratto con Tiago Pinto, io gli ho dato una botta con il gomito per fargli capire che non me ne fregava nulla di un euro in più o in meno. Volevo solo giocare nella Roma“.

Il giocatore ha infine dichiarato: “A Riso ho detto: ‘Hai fatto i contratti di Mancini e Cristante, ora tocca pure a me’. Scherzi a parte, io al Sassuolo sto bene e ho grande rispetto del club e dei tifosi che mi hanno sempre trattato benissimo“.