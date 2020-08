Napoli, addio Callejon: lo spagnolo torna in patria

L’avventura di José Maria Callejon al Napoli è arrivata ormai ai titoli di coda. L’epilogo che i tifosi azzurri speravano non arrivasse mai è invece giunto. Contro la Lazio l’ala spagnola ha disputato la sua ultima partita con la maglia del Napoli al San Paolo, indossando per l’occasione anche la fascia da capitano.

L’ultimo match tra le mura amiche di Fuorigrotta, le ultime cavalcate sul manto erboso del San Paolo, gli ultimi 3 punti casalinghi conquistati. José Maria Callejon è pronto a dire addio, con gli occhi lucidi di chi sa di dover lasciare un pezzo di cuore a Napoli.

7 lunghi anni intensi, 7 come il numero di maglia indossato dal ragazzo di Mitril. Callejon lascerà un vuoto a Napoli difficilmente colmabile, sia nel campo che fuori dal campo. Come scritto da Repubblica nelle ultime ore, l’ex Real Madrid tornerà in Spagna una volta conclusasi la sua ultima stagione con il Napoli.

In terra iberica Callejon, ormai 33enne, finirà probabilmente la carriera. Sono stati proprio i motivi anagrafici a sancire l’epilogo tra il calciatore ed il Napoli, con De Laurentiis che non ha convinto a rimanere il proprio tesserato, diversamente da quanto accaduto per Dries Mertens.

Ora in quel di Napoli si intensificherà ovviamente la ricerca per il post Callejon, con sempre più piste vive per il ruolo di ala offensiva: al momento i nomi più gettonati sono Boga, Rashica e Under ma non si escludono possibili sorprese.