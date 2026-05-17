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Napoli, addio Conte non scontato: De Laurentiis proverà a convincere il tecnico a restare

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
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Antonio Conte, fonte Flickr
Antonio Conte, fonte Flickr

Nonostante le tante voci delle ultime settimane, l’addio di Antonio Conte al Napoli non sarebbe ancora così scontato. Le dichiarazioni dopo la sfida con il Pisa e la conquista aritmetica della Champions League avevano lasciato immaginare una separazione ormai inevitabile, ma nelle ultime ore potrebbero emergere segnali differenti. La volontà di Aurelio De Laurentiis sarebbe infatti quella di convincere il tecnico salentino a restare almeno per un’altra stagione.

Il presidente azzurro considera Conte l’uomo ideale per guidare il club nell’anno del centenario del Napoli, una ricorrenza che la società vorrebbe celebrare con un progetto ambizioso e competitivo. Dopo lo Scudetto conquistato lo scorso anno e la crescita mostrata dalla squadra, ADL ritiene che interrompere ora il percorso potrebbe rappresentare un rischio troppo grande per il futuro del club.

L’ultimo incontro tra le parti potrebbe quindi risultare decisivo. De Laurentiis proverà a capire quali siano realmente le richieste dell’allenatore e quali aspetti abbiano creato tensioni nel corso della stagione. Sul tavolo ci sarebbero temi importanti come il mercato, la programmazione futura e la volontà di mantenere il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo anche nei prossimi anni.

Nel frattempo continuano a circolare i nomi di possibili sostituti come Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano, ma il patron azzurro non avrebbe ancora perso la speranza di andare avanti con Conte.

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