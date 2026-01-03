Napoli: chi arriverà, se andrà via Lang?

Nelle ultime ore non si fa altro che parlare del possibile addio di Noa Lang. Per il momento, non è ancora arrivata alcuna conferma. Ciò che è certo è che la sua permanenza nel Napoli è attualmente un punto interrogativo.

Niccolò Schira, esperto di mercato, si è recentemente espresso sulla questione incerta. Le sue parole: ”Lucca è in uscita, va seguita anche la situazione di Noa Lang.

Se qualche club arrivasse vicino ai 25 milioni di euro il Napoli lascerebbe andare via l’olandese, questa è la sensazione”.

Non è finita qua. Ha aggiunto:“Il Napoli, soprattutto se dovesse vendere Lang, cerca un esterno ed un nome gradito è Federico Chiesa.

Conte è convinto che Chiesa se sta bene è il miglior giocatore di movimento italiano in circolazione. L’ex Juventus però non è così convinto di andar via da Liverpool, situazione da seguire con molta attenzione“.