Dice addio al Napoli dopo 10 anni. “Prima o poi doveva succedere”

Il Napoli attualmente è tra le migliori squadre italiane e come tale si preoccupa anche di curare il settore giovanile.

Qui, ci sono dei giocatori che fanno gola anche ad altri club. Negli ultimi giorni, Matteo Malasomma si è trasferito al Feyenoord, dicendo addio alla maglia azzurra, dopo 10 lunghi anni.

Il calciatore ha pubblicato su Instagram un commovente messaggio rivolto ai tifosi napoletani: “Eccoci qua, dopo ben 10 anni insieme a malincuore ci dobbiamo salutare.

Non posso mai dimenticare il primo giorno che venni là, avevo 9 anni e papà mi disse: ”Matty a papà mi ha chiamato il Napoli, devi andare a fare un provino che ti vogliono vedere” un’emozione unica. Andai a fare questo provino e feci 4 goal e da lì iniziò il nostro cammino…

Dopo tutto questo tempo lasciare la propria squadra del cuore e la città in cui sono nato fa veramente male, scrivere tutto questo con le lacrime che mi scendono dimostra tutto l’amore che provo, ma prima o poi doveva succedere“.