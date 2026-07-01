Napoli, attaccante prossimo all’addio: ADL fissa il prezzo

Prima di procedere verso nuovi acquisti, il Napoli dovrà capire chi cedere. Al momento, colui che sembra più vicino a dire addio al club azzurro è Lorenzo Lucca, rientrato dal periodo di prestito al Nottingham Forest.
La squadra di Premier League ha deciso non di non esercitare il riscatto, dopo la stagione non convincente dell’attaccante.
Recentemente, sulle sorti del giocatore si è espresso Pasquale Tina. Le sue parole a “Forza Napoli Sempre”: Devi valutare Lang, Lucca… Da quello che mi risulta, Giovanni Manna proverà a sistemare l’ex Udinese altrove: non dovrebbe far parte della rosa della prossima stagione. Allegri farà le sue valutazioni in ritiro, ma alcune linee guida sembrano tracciate”.
Ha poi aggiunto: “Il club azzurro pensa di vendere Lorenzo Lucca a titolo definitivo, perché nel suo primo anno da tesserato del Napoli c’è stato già un ammortamento importante per quanto riguarda lo stipendio ed il costo del suo cartellino.
Cedendolo a 20 milioni, non si andrebbe in minusvalenza. Tra qualche settimana, ma allora e non adesso, se non ci fossero altri spiragli, si potrebbe anche aprire al prestito”.