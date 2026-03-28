Il futuro di Romelu Lukaku sembra ormai lontano da SSC Napoli. Quella che inizialmente poteva rappresentare un’opportunità per rilanciarsi in un ambiente competitivo si è trasformata in una parentesi destinata a chiudersi due stabioni. I segnali delle ultime settimane. Il club partenopeo sarebbe pronto a valutare l’attaccante attorno ai 10 milioni di euro, una cifra che fotografa bene il momento attuale del giocatore.

Non si tratta più di un investimento centrale nel progetto tecnico, ma piuttosto di un’uscita da gestire con pragmatismo. Anche perché il Napoli è intenzionato a rinnovare la rosa seguendo criteri più sostenibili e coerenti con le proprie strategie future.

A incidere in maniera determinante è soprattutto l’ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione, considerato ormai troppo elevato rispetto agli standard fissati dalla società. In un contesto in cui il club punta a ridurre il monte stipendi e a valorizzare profili più giovani o meno onerosi, Lukaku rappresenta un’eccezione difficile da mantenere. I recenti avvenimenti hanno poi rafforzato l’idea che la separazione sia la soluzione più naturale per entrambe le parti.

Per il centravanti belga si aprono quindi nuovi scenari: tra le ipotesi più concrete c’è un possibile trasferimento in Arabia Saudita, dove diversi club continuano a investire su giocatori di grande esperienza, oppure un ritorno romantico in Belgio, magari per chiudere il cerchio della sua carriera.