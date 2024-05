Napoli, addio Zielinski ormai ufficiale: da luglio sarà un calciatore dell’Inter

Piotr Zielinski lascia la SSC Napoli. Contro il Lecce giocherà la sua ultima partita con la maglia partenopea prima di trasferirsi, il prossimo luglio, a Milano, dove indosserà la maglia degli attuali campioni d’Italia, l’Inter di Simone Inzaghi.

Il centrocampista ha già sostenuto le visite mediche con i nerazzurri, con l’Inter che avrebbe già avvertito il club partenopeo tramite una pec circa il trasferimento al termine della stagione

ZIELINSKI VIA DA NAPOLI A COSTO ZERO, NON E’ STATO TROVATO L’ACCORDO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE

Con Zielinski sono stati mesi di trattative per il rinnovo contrattuale. Alla fine, però, non si è trovato l’accordo e il calciatore ha optato per cambiare aria e trasferirsi in una nuova squadra, sempre in Serie A.