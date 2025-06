Napoli, Ademola Lookman il grande investimento per l’attacco: affare da 60 milioni di euro?

Terminato il campionato, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’allenatore Antonio Conte hanno deciso di continuare il proprio rapporto di lavoro. Il mister partenopeo vuole una squadra da Scudetto e l’obiettivo sarà anche quello di qualificarsi almeno agli ottavi di UEFA Champions League.

La dirigenza partenopea ha intenzione di rinforzare la squadra seguendo sempre i parametri societari su costo del cartellino e stipendio del calciatore. Almeno otto acquisti con un budget da 200 milioni di euro.

Il club partenopeo, oltre i milioni derivanti dalla qualificazione alla Champions, potrà contare anche sul tesoretto derivanti dalle cessioni di Osimhen e Kvara. Antonio Conte è rimasto scottato dalla partenza di Kvara, dal mancato arrivo di un degno sostituto e di un nuovo difensore, Danilo o Comuzzo. Ora, per il mercato estivo, vuole una grande squadra.

MERCATO ESTIVO DA 200 MILIONI DI EURO PER RINFORZARE LA SQUADRA: POSSIBILE INVESTIMENTO DA 60 MILIONI PER ADEMOLA LOOKMAN?

Tra gli obiettivi di mercato più caldi spicca il nome di Ademola Lookman, esterno offensivo nigeriano in forza all’Atalanta. Il giocatore, reduce da prestazioni convincenti in Serie A e in campo internazionale, avrebbe attirato l’interesse della dirigenza partenopea. Il suo profilo piace molto per le sue qualità tecniche, la capacità di saltare l’uomo e la versatilità tattica.