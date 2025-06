Napoli, Ademola Lookman in attacco: De Laurentiis lo vuole in azzurro, è il grande regalo per Conte

Il giornalista Carlo Alvino, nel corso di Radio Gol, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di mercato e del possibile trasferimento di Ademola Lookman alla SSC Napoli. Ecco quanto evidenziato: “Lookman? Ci sono contatti continui tra i due presidenti”.

“Lookman piace ad Aurelio De Laurentiis in primis e poi a Manna e a Conte. Percassi e De Laurentiis si conoscono da tempo, si stimano e ci sono da mesi contatti e telefonate tra i due. Con Gasperini in panchina l’operazione sarebbe stata più facile per il Napoli per i contrasti insanabili tra il tecnico ed il calciatore”.

ADEMOLA LOOKMAN ALLA SSC NAPOLI, IL PRESIDENTE DEL NAPOLI, AURELIO DE LAURENTIIS, PUO’ ARRIVARE AD OFFRIRE FINO A 50 MILIONI DI EURO

“L’arrivo di Juric ha un po’ rallentato l’operazione. Percassi resta fermo sui 60 milioni, ma Lookman va per i ventotto anni e il Napoli non è intenzionato a spendere cifre così alte. Poi c’è la Coppa d’Africa, sappiamo cosa pensi De Laurentiis di chi va a giocare la coppa. Il Napoli proverà a far scendere le richieste dell’Atalanta”.