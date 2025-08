Napoli, Ademola Lookman resta una possibilità: il club azzurro ha il tesoretto per il grande colpo

Il Napoli è pronto a piazzare un colpo ad effetto in questa sessione di calciomercato e tra i profili monitorati con maggiore attenzione spicca quello di Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club partenopeo starebbe valutando l’ingaggio dell’esterno offensivo nigeriano, protagonista di una stagione da incorniciare con la maglia nerazzurra.

Con la partenza ormai imminente di alcuni giocatori e un discreto tesoretto a disposizione, la società di Aurelio De Laurentiis ha la possibilità concreta di regalare a Antonio Conte un giocatore già affermato in Serie A, capace di fare la differenza sia in zona gol che in fase di costruzione.

Lookman, autore di prestazioni di altissimo livello con l’Atalanta, è considerato il profilo ideale per rinforzare l’attacco azzurro, grazie alla sua velocità, capacità di dribbling e senso del gol. Il suo nome resta nella lista dei desideri del Napoli, che è pronto ad affondare il colpo qualora si presentasse la giusta opportunità economica e strategica.

La redazione di SKY rivela: “Se uscisse Raspadori, cambierebbero le priorità. L’Atletico è anche su Lookman, per il quale resta sempre vivo l’interesse del Napoli: è una possibilità […]. Il Napoli è una suggestione per Lookman, ma gli azzurri hanno un tesoretto da poter investire per un colpo importante”. Il tesoretto del Napoli sarebbe pari a 50 milioni di euro.