Napoli, ADL accontenta Zanoli e lo cede: contro il Torino può non esserci

Contro il Torino, probabilmente, Walter Mazzarri dovrà fare a meno anche di Alessandro Zanoli. Il terzino azzurro, nei giorni scorsi, ha chiesto la cessione al presidente Aurelio De Laurentiis il quale, a malincuore, ha deciso di accontentare il calciatore.

La scorsa estate, infatti, il presidente azzurro ha rifiutato ben 20 milioni di euro per il terzino italiano, ritenendolo un grande calciatore. Le poche partite, sia con Garcia che con Mazzarri, hanno però suscitato ulteriore malcontento nel giovane calciatore, il quale ha chiesto di andare via per giocare.

Per questo motivo sarà accontentato, con Zanoli che andrà in prestito al Genoa già questa settimana.

ZANOLI NON DISPONIBILE PER LA TRASFERTA CONTRO IL TORINO?

Alessandro Zanoli, quindi, potrebbe non essere convocato per la prossima partita contro il Torino. Per sostituirlo la dirigenza azzurra lavora a due profili: Faraoni o Mazzocchi.