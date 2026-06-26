Napoli, possibile rientro di un esubero? Allegri e ADL sono d’accordo sulla decisione finale

Massimiliano Allegri è convinto che Noa Lang abbia le qualità necessarie per rafforzare il reparto offensivo del Napoli.

L’attaccante ha, infatti, quella dose di imprevedibilità negli scontri uno a uno, ricercata dal club azzurro.

Nonostante l’epilogo della scorsa stagione, anche lo stesso Aurelio De Laurentiis ha un’opinione positiva del calciatore. Il Presidente è fermamente convinto di non aver commesso un errore ad acquistarlo e che il giocatore, classe 1999, abbia consistenti margini di crescita nel suo team.

Reduce dal prestito al Galatasaray, sembra, dunque, che Lang stia per fare ritorno a Napoli. Il nuovo tecnico sta lavorando effettivamente sulla possibilità di reinserirlo nella formazione del club azzurro.

L’idea della dirigenza è, infatti, quella di puntare su un giocatore giovane, ma che abbia alle spalle esperienze internazionali. Non resta, dunque, che aspettare gli esiti del mercato estivo.