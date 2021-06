Napoli, ADL ascolta offerte per Mertens: stipendio da 4.5 mln non più sostenibile

Dopo la mancata qualificazione in Champions League, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha iniziato una politica da spending review, con il taglio degli stipendi che rappresenta la prima decisione.

Tra i calciatori che possono essere interessati da tale decisione vi sono anche Lorenzo Insigne e Dries Mertens.

Quest’ultimo, in particolare, ha 34 anni ed ancora un anno di contratto a 4.5 milioni di euro l’anno.

Una cifra ormai non più sostenibile per le casse azzurre che, quindi, ascolterà eventuali proposte per una cessione del suo migliore attaccante, per numero di reti, della storia azzurra.

Quella appena trascorsa, quindi, potrebbe essere l’ultima stagione di Mertens con la maglia del Napoli. Una decisione sofferta e dolorosa per la dirigenza, la quale, però, non può farne a meno a causa dei mancati introiti derivanti dalla qualificazione in Champions League ed anche dalla pandemia da Covid.