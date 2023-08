Napoli, ADL avvia il mercato: tre nuovi calciatori entro il 12 agosto e budget da 70-75 milioni di euro

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dopo aver definito i rinnovi contrattuali dei calciatori (manca solo Victor Osimhen con il quale si resta da definire solo l’importo della clausola, ndr), è pronto ad iniziare ufficialmente la campagna estiva di calciomercato estivo. Per il momento, infatti, gli unici acquisti sono stati Gollini e Caprile, oltre i riscatti di Simeone e Raspadori.

Entro il 12 agosto, data indicata dal presidente Aurelio De Laurentiis per capire dove a quali traguardi puntare per la nuova stagione, il numero uno azzurro ha incaricato il nuovo ds Meluso di chiudere tre acquisti: un difensore, un centrocampista ed un attaccante. Il budget fissato è di circa 70-75 milioni di euro, ma occorrerà qualche milione in più per acquistare gli obiettivi prefissati con la dirigenza partenopea e il nuovo allenatore Rudi Garcia.

Per la difesa il Napoli insiste per Danso ma il vero obiettivo di Aurelio De Laurentiis è Max Kilman. La sua attuale squadra richiede circa 40 milioni di euro per la sua cessione, ma Meluso punta a scendere ed arrivare a 30 milioni di euro. Kilman rappresenta il sostituto ideale di Kim, un calciatore che può rappresentare un colpo importante per la retroguardia azzurra. A centrocampo, invece, diversi sono i nomi. Viste le difficoltà per arrivare a Teun Koopmeiners dell’Atalanta, il Napoli ha concentrato l’attenzione su un calciatore del Bayern Monaco, Ryan Gravenberch. Anche per lui bisognerà versare un assegno da 30 milioni di euro, ma, dopo la cessione di Kim, i rapporti con i bavaresi sono ottimi. In attacco, infine, potrebbe esserci un occasione dal Chelsea, Hakim Ziyech. Dopo il mancato trasferimento in Arabia, infatti, il calciatore punterebbe alla Serie A e il Napoli, con circa 15-16 milioni di euro, potrebbe acquistare le prestazioni sportive dell’ex talento dell’Ajax.