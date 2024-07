Napoli, ADL blinda la difesa: due nuovi difensori per Conte, investimento da 45 milioni di euro circa

La SSC Napoli ha definito il primo acquisto per Antonio Conte. Si tratta di Rafa Marin, giovane difensore centrale del Real Madrid. L’operazione, ormai in fase conclusiva, è stata voluta dal direttore sportivo Giovanni Manna per offrire a Conte un talento promettente.

L’arrivo di Marin non esclude comunque l’acquisto di Alessandro Buongiorno, considerato una priorità per la difesa del Napoli e che sarà il secondo acquisto per Antonio Conte. Marin è un difensore centrale di piede destro, noto per la sua imponente presenza fisica, essendo alto circa 1,91 metri.

La sua altezza gli permette di essere molto efficace nei duelli aerei, sia in fase difensiva che offensiva, soprattutto sui calci piazzati. Nonostante la sua stazza, è anche dotato di una buona velocità e agilità, che gli consentono di coprire ampie porzioni di campo e di affrontare con successo avversari rapidi.

RAFA MARIN ED ALESSANDRO BUONGIORNO PER BLINDARE LA DIFESA DEL NAPOLI: DUE ACQUISTI DA 45 MILIONI DI EURO

Rafa Marin arriverà in azzurro per una cifra compresa tra i 10 e i 12 milioni di euro. Per Buongiorno, invece, sono in corso ancora le trattative ma probabilmente si chiuderà per un importo di circa 35 milioni di euro.