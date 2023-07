Napoli, ADL cede Filippo Costa: Giuntoli l’aveva acquistato nel 2019 e non ha mai giocato

Da quattro anni è ufficialmente un calciatore della SSC Napoli ma non è mai riuscito a giocare una partita con il club partenopeo. Stiamo parlando del difensore Filippo Costa. Acquistato nel luglio 2019 da Cristiano Giuntoli, il calciatore non è stato ritenuto idoneo ad indossare la maglia del Napoli e per questo motivo è stato sempre mandato in prestito: prima al Bari, poi alla Virtus Entella, al Parma ed infine al Foggia.

Ora, è ritornato alla base e, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe fatta per il suo addio a titolo definitivo, al Vicenza. A riportare l’indiscrezione di mercato è l’esperto di SKY, Gianluca Di Marzo, il quale ha rivelato come il club azzurro è pronto a cedere il calciatore in scadenza di contratto a giugno 2024. Nel suo ‘palmares’ di presenze dell’esperienza partenopea, solo qualche amichevole durante il ritiro di Dimaro.