Napoli, ADL chiama Percassi per Koopmeiners: “Lo vendete?”

Il Napoli è alla continua ricerca di elementi chiave per iniziare al meglio il campionato e investire sulla Champions. Il presidente Aurelio De Laurentiis non fa sconti a nessuno ma, come spiega l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha fatto una chiamata a Percassi, presidente dell’Atalanta, per avere delle informazioni su Teun Koopmeiners.

Chiamata tra presidenti

Stando a quanto riportato dal noto quotidiano sportivo, pare che ci sia stata una chiamata tra i due presidenti per parlare dell’eventuale trasferimento dell’olandese. Ecco cosa riporta il CdS sul caso:

“Però Teun Koopmeiners non costa più i quindici milioni di euro che chiese l’Az in quell’era ormai geologica, adesso ce ne vogliono una quarantina. E comunque, infischiandosene dell’investimento, Aurelio De Laurentiis ha telefonato all’Atalanta qualche giorno fa e ha puntato al cuore del problema: <<Lo vendete?>>“.

Il club bergamasco è rimasto dapprima in silenzio ma, stando a quanto riportato dal quotidiano, avrebbe risposto all’assalto di ADL: “L’Atalanta è ben consapevole delle intenzioni del Napoli e, grazie alla cessione di Hojlund, dispone di un solido capitale economico. Pertanto, il club bergamasco potrebbe essere incline a resistere alle offerte per Koopmeiners. Al momento, si parla di un possibile rinnovo contrattuale fino al 2027, ma il calcio è imprevedibile e ci sono sempre fattori e opportunità che possono cambiare il corso degli eventi”.