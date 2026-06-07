Il nome di Massimiliano Allegri continua a essere sempre più vicino alla panchina del Napoli. L’ex tecnico di Milan e Juventus potrebbe diventare ufficialmente il nuovo allenatore azzurro già nelle prossime 48 ore. L’attesa tra i tifosi cresce di ora in ora e il club lavora per definire gli ultimi dettagli. L’annuncio, ormai, sembra essere soltanto una questione di tempo.

Nonostante Aurelio De Laurentiis si trovi attualmente negli Stati Uniti e vi resterà fino alla fine del mese, il tanto atteso tweet potrebbe arrivare molto presto. Il presidente azzurro segue personalmente ogni fase della trattativa anche dall’America. La distanza geografica non rappresenta un ostacolo e la società continua a lavorare senza sosta. L’obiettivo è chiudere definitivamente il dossier Allegri.

Nella giornata di ieri ci sarebbe stato un importante contatto tra De Laurentiis e il presidente del Milan, Paolo Scaroni. Al centro della conversazione, naturalmente, la situazione contrattuale dell’allenatore livornese. Il Napoli vuole avere tutte le garanzie necessarie prima di procedere con l’annuncio ufficiale. Le parti restano comunque fiduciose sulla buona riuscita dell’operazione.

Il messaggio recapitato al patron azzurro sarebbe stato molto chiaro: “è solo questione di tempo, un accordo si troverà“. Una frase che lascia intendere come la liberazione di Allegri dal precedente vincolo contrattuale sia ormai vicina. Il Napoli resta in attesa del via libera definitivo per completare l’iter. Poi potrà iniziare ufficialmente l’era Max Allegri all’ombra del Vesuvio.