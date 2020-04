Napoli, ADL chiede 50 mln per un attaccante. Il sostituto sarà un grande colpo?

In casa Napoli il calciomercato è all’ordine del giorno nonostante l’emergenza Coronavirus. Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, sta programmando la strategia per rinforzare la squadra nella prossima stagione e, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe deciso di acquistare un nuovo attaccante.

Arek Milik, infatti, è destinato ad andare via. Molti sono i motivi, tra cui la volontà del calciatore il quale non ha accettato la proposta contrattuale offerta dalla dirigenza azzurra. Per evitare di andare in scadenza, Aurelio De Laurentiis si è offerto disponibile a cederlo al migliore offerente.

Le squadre interessate a Milik sono molte e, nelle ultime ore, si sarebbe fatta sotto anche la Juventus di Maurizio Sarri. Proprio il suo ex allenatore, infatti, vede in Arek un attaccante ideale per rinforzare il reparto offensivo. La richiesta di Aurelio De Laurentiis, però, non è stata certo bassa. Per cederlo agli storici rivali, il numero uno azzurro avrebbe richiesto la bellezza di 50 milioni di euro, una cifra che, la Juventus, non è disposta a spendere per un calciatore in scadenza a giugno 2021.

In ogni caso, comunque, la dirigenza azzurra è già al lavoro per acquistare il nuovo attaccante. La società avrebbe un gruzzoletto da investire per acquistare altri giocatori e per questo non bisognerà aspettare i milioni derivanti dalla cessione di Arek Milik.

I nomi che maggiormente si sentono sono quelli di Jovic, Belotti, Azmoun ed in particolare Ciro Immobile. Quest’ultimo sarebbe il preferito del presidente partenopeo il quale avrebbe dato mandato a Cristiano Giuntoli di provare l’affondo con i milioni che la società a disposizione. Claudio Lotito, però, difficilmente venderà il suo gioiello se non per cifre folli per si potrebbero aggirare intorno ai 60/70 milioni di euro.