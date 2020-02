Napoli, ADL chiude tre grandi operazioni ed anticipa l’addio di un pezzo grosso

Il calciomercato del Napoli è aperto tutto l’anno. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di investire durante il mercato invernale per anticipare la rivoluzione che avverrà nel prossimo giugno spendendo oltre 90 milioni di euro. Tra i tanti, la società ha acquistato anche un difensore, Rrahmani.

Per acquistare le prestazioni del centrale dell’Hellas, Aurelio De Laurentiis ha investite una cifra importante superiore ai 20 milioni di euro. Inoltre, la dirigenza azzurra ha deciso di puntare anche su un centrale attualmente presente in rosa, il serbo Nikola Maksimovic. Nei prossimi giorni, infatti, arriverà il rinnovo contrattuale del giocatore, il quale resterà in azzurro per altri quattro anni.

Aurelio De Laurentiis, però, non vuole fermarsi qui e vorrebbe chiudere un’altra trattativa in difesa acquistando uno tra Kumbulla e Pezzella. Per entrambi il prezzo è di circa 25 milioni di euro.

Queste tre operazioni danno la conferma su ciò che accadrà nel prossimo mercato estivo, ovvero l’addio di Kalidou Koulibaly.

Già durante la scorsa estate il presidente De Laurentiis annunciò della possibilità di un addio del difensore senegalese, tuttavia la società azzurra non cederà il giocatore per una cifra inferiore ai 90 milioni di euro.