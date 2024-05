Napoli, ADL ci riprova per Antonio Conte: ancora un tentativo per trovare l’accordo

Antonio Conte alla SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis non si arrende e ci riprova. Il presidente partenopeo starebbe tentanto un nuovo affondo per l’ex allenatore della Juventus.

A rivelarlo il portale calciomercato.com, il quale rivela che: “secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i contatti sono ripresi in questi giorni e se Conte desse margine di manovra sulle sue esigenze salariali (magari con un ingaggio a salire in funzione degli obiettivi), il riavvicinamento decisivo sarebbe possibile. La trattativa prosegue“.

Conte è un pallino di Aurelio De Laurentiis da diverso tempo. Non a caso, il presidente lo avrebbe voluto in panchina subito dopo Rudi Garcia ma alla fine la trattativa non è andata a buon fine.

ANTONIO CONTE COSTEREBBE CIRCA 20 MILIONI DI EURO A STAGIONE PER LE CASSE DELLA SSC NAPOLI

Il portale calciomercato.com poi riporta: “Conte costerebbe alle casse del Napoli circa 20 milioni di euro a stagione, in un’annata che vedrà il bilancio partenopeo in grande difficoltà a causa della mancata partecipazione in Champions League“.