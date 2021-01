Napoli, ADL conferma Gattuso ma il mister è in bilico: prossime tre partite decisive

L’ultima partita del Napoli contro il Verona ha fatto scattare il campanello d’allarme in casa azzurra, con il presidente Aurelio De Laurentiis che avrebbe messo in discussione l’allenatore Rino Gattuso e il dirigente Cristiano Giuntoli.

Con la sconfitta di Verona, infatti, il Napoli rischia seriamente di veder sfumare anche quest’anno la Champions League, una situazione che sarebbe un grave danno economico per le casse societarie.

Da ore ormai si parla della possibilità di esonero di Rino Gattuso e di nuovi nomi sulla panchina azzurra.

In realtà Aurelio De Laurentiis non vuole prendere decisioni avventate e per questo ha ancora confermato Rino Gattuso sulla panchina azzurra.

Il futuro del tecnico, però, si deciderà nelle prossime tre partite. Se non dovessero arrivare almeno 4 punti in campionato e la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, il presidente opterà per l’esonero del tecnico.