Napoli, ADL convinto a cedere Milik? La Juve offre tre contropartite, un nome stuzzica Gattuso

Dopo oltre 3 mesi di stop, la stagione della SSC Napoli sta finalmente per riprendere. Nonostante il calciomercato inizi solo a Settembre, la dirigenza partenopea è già impegnata in alcune trattative, soprattutto per quanto riguarda i rinnovi contrattuali di alcuni calciatori.

Mentre Zielinski e Mertens rinnoveranno a breve, Arek Milik continua a rifiutare le offerte di Aurelio De Laurentiis, con la sua volontà di andare alla Juventus. Il presidente azzurro, dal canto suo, non vorrebbe cedere il giocatore per pochi milioni considerando il suo contratto in scadenza il prossimo giugno.

Aurelio De Laurentiis, secondo alcune voci, sarebbe un po’ deluso dall’atteggiamento del suo attaccante. Il presidente, infatti, è stato uno dei pochi che ha sempre creduto in Milik, anche dopo due infortuni terribili che hanno condizionato un investimento da oltre 30 milioni di euro. Da parte di Milik, quindi, non sembra esserci riconoscimento verso una società che, nonostante gli infortuni, ha continuato a credere in lui.

Aurelio De Laurentiis, comunque, al momento sembra convinto che la cessione rappresenta la strada migliore. Il giocatore, infatti, ha ormai la testa da un’altra parte e sarebbe solo deleterio continuare il rapporto di lavoro.

Fatto sta che la Juventus avrebbe offerto tre calciatori per chiudere la trattativa con gli azzurri, dando la possibilità al Napoli di scegliere uno tra Rugani, Bernardeschi e Romero. Proprio il portiere bianconero piace molto al mister Gennaro Gattuso. Tuttavia, un suo arrivo porterebbe all’addio di Alex Meret, motivo per il quale difficilmente ADL acconsentirà alla trattativa.