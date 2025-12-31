mercoledì, Dicembre 31, 2025
HomeSportCalciomercatoNapoli, ADL costretto a riscattare Lucca a titolo definitivo: costerà 40 milioni...
Calciomercato

Napoli, ADL costretto a riscattare Lucca a titolo definitivo: costerà 40 milioni di euro (bonus compresi)

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
de laurentiis berenguer osasuna
Aurelio De Laurentiis, patron dell'SSC Napoli. (Fonte foto: Flickr)

L’acquisto di Lorenzo Lucca doveva rappresentare una scommessa ambiziosa per il Napoli, un investimento pensato per rinforzare il reparto offensivo con un profilo giovane, fisicamente dominante e già rodato in Serie A. A pochi mesi dall’arrivo sotto il Vesuvio, però, il bilancio dei primi sei mesi è tutt’altro che incoraggiante.

Le difficoltà di Lucca non riguardano solo i numeri, ma anche la sensazione generale di un giocatore spesso ai margini del progetto tecnico. Utilizzato a intermittenza, raramente decisivo quando chiamato in causa, il centravanti non ha mai davvero dato l’impressione di poter diventare il punto di riferimento dell’attacco azzurro.

Il tema è anche, e soprattutto, economico. Al di là di come evolverà la situazione sportiva, il Napoli dovrà fare i conti con un investimento pesante: complessivamente 40 milioni di euro tra prestito, riscatto e bonus concordati pochi mesi fa con l’Udinese. Una cifra importante, che pesa sul bilancio e che rende ancora più stringente la necessità di una valutazione lucida sul futuro del giocatore. Il riscatto scatterà ufficialmente nel momento in cui il Napoli conquisterà un punto nel girone di ritorno.

Non è dunque da escludere che già a gennaio 2026 le strade possano separarsi. Un’ipotesi che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata prematura, ma che oggi appare concreta, soprattutto se Lucca non riuscirà a invertire la rotta nei prossimi mesi. Il Napoli si trova davanti a un bivio: attendere e sperare in una crescita tardiva dell’attaccante oppure limitare i danni, cercando una soluzione che consenta di valorizzare, almeno in parte, un investimento che rischia di trasformarsi in un rimpianto.

Articolo precedente
Napoli, Marianucci dice addio: in stato avanzato la trattativa con la Cremonese, i dettagli
Articolo successivo
Lukaku, complessivamente stop di quasi sei mesi: quando potrebbe ritornare in campo il belga
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode