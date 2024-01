Napoli – ADL dubbioso per l’affare Lindstrom

Nel corso della scorsa sessione di mercato c’è stato un nome che ha catturato l’attenzione degli azzurri. Si tratta di Jasper Lindstrom, trequartista danese, che il presidente De Laurentiis ha voluto portare all’ombra del Vesuvio.

E’ stato necessario un investimento di circa 30 milioni di euro, tra prestito e obbligo di riscatto, per vedere Lindstrom con la maglia azzurra. La perplessità, però, riguarda i minuti totalizzati finora e le prestazioni in campo.

Il centrocampista, infatti, ha guadagnato pochissimi minuti complessivi nelle gambe lasciando il presidente De Laurentiis e i tifosi dubbiosi, considerando che il danese ha scelto gli azzurri, invece del Liverpool, per avere una certa continuità.

Le cose in casa Napoli non sono cambiate neanche con l’arrivo di mister Mazzarri che non è riuscito, almeno fino a questo momento, a dargli la spinta necessaria per il cambiare registro.

La preoccupazione è evidente soprattutto per il presidente Aurelio De Laurentiis che lo ha fortemente voluto. Lo sottolinea anche l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Lindstrom una trentina di milioni di euro investiti, mentre De Laurentiis si interroga sulla bontà di un’operazione che lo inquieta non poco“.