Napoli, ADL e Giuntoli da premio oscar: le decisioni che stanno portando al successo

Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sono senza dubbio i principali artefici dei successi del Napoli. La squadra azzurra è stata costruita nel corso degli anni e i meriti derivano anche da delle scelte azzardate.

Prima di tutto, la dirigenza ha deciso di puntare su un allenatore molto sottovalutato e ormai snobbato da tutte le big. Spalletti, infatti, è sempre stato considerato un grande allenatore ma, con qualche problema caratteriale con i calciatori simbolo della squadra. Inoltre, non è mai riuscito a vincere.

Spesso, infatti, le sue squadre si sono fatte rimontare proprio nelle ultime giornate e per questo ha dovuto subire per anni il nominativo di eterno secondo.

Un’altra grande scelta societaria è stata la rivoluzione effettuata nell’ultima sessione estiva. La dirigenza azzurra ha infatti ceduto quei calciatori non più motivati e comprato giovani potenziali top player, i quali subito si sono messi in mostra. Tra questi è bene sottolineare il grade acquisto di Simeone.

Aurelio De Laurentiis, infatti, ha deciso di riscattarlo per 12 milioni di euro. Il presidente si è convinto dopo aver visto la voglia di Simeone di mettersi in gioco e dare tutto per la maglia azzurra. Nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa, ha quasi sempre segnato.